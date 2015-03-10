哈蒙德称俄罗斯可能对英国安全构成最大威胁

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月10日 - 英国外交大臣哈蒙德周二称，俄罗斯可能再次对英国的安全构成最大威胁，并表示英国间谍机构正在加大努力对抗这一威胁。
“对于50多岁的人来说，我们对俄罗斯咄咄逼人的行为都不陌生，这再次明确提醒我们俄罗斯可能对我们的安全构成最大威胁，”哈蒙德在伦敦发表演讲时说道。
“因此，继续收集俄罗斯能力和动机的情报在可预见的未来仍将是我们情报工作的一个至关重要部分。我们所有的机构都再次招聘会说俄语的人，这不是巧合。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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