英国警方称俄富豪别列佐夫斯基系缢亡

英国警方周一表示，俄罗斯富豪别列佐夫斯基(Boris Berezovsky)为缢亡。他的尸体周末在伦敦附近豪宅锁上的浴室中被发现。警方表示，案发现场没有激烈搏斗的痕迹，但补充称还将进行包括毒理学和组织学检查等进一步检测。别列佐夫斯基曾帮助普京成为总统，但2000年起流亡英国。路透