英国监管机构称放松管制不只针对中资银行

路透伦敦10月17日 - 英国银行业监管机构周四表示，英国准备放松对非欧系银行的规则管制，不只是面向希望在伦敦建立投资银行业务的中资银行。

本周稍早，英国财长欧思邦表示，英国央行审慎监管局(PRA)将与中资银行举行会谈，允许其在伦敦建立批发银行业务分支，放宽金融危机后实施的管制。

但审慎监管局局长Andrew Bailey周四表示，新机制基本适用于欧洲以外的银行业者，只要他们显示该银行在遇到麻烦时可以关掉，那么就允许其在伦敦开设分支机构，而不是设立监管规定更严格、限制更多的子公司。

这标志着政策出现重大转变，以促进贸易自由化，同时这也逆转了金融危机后的监管细化趋势。

“本周稍早宣布，审慎监管局准备允许中资银行在这里开设分支机构...应该明确的是，这不是对中国的特殊安排，而是整体政策的一部分，”Bailey周四在英国银行业者协会会议上表示。

Bailey称，只有审慎监管局得到银行总行及其本国监管机构明确且可信的保证，才会允许设立分支。“不是所有银行都可以自由进入的。”

过去五年，英国要求多数海外银行在英国运营要建立子公司而不是分行，藉以在更大程度上保护储户和纳税人。分行被视为海外银行的业务延伸，英国监管机构对其资本和流动性管控有限。(完)

(编译 李爽 审校 王翔琼/李婷仪)

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