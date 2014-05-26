英国财政部警告苏格兰的独立计划代价高昂

2014年5月1日在苏格兰爱丁堡拍到的图片。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透伦敦5月26日 - 英国财政部周一加大了对苏格兰政府独立计划的炮轰力度，表示后者并未充分为建立新政权做好预算；苏格兰独立将耗费该地区纳税人逾15亿欧元(25亿美元)。

苏格兰民众将在9月18日投票决定是否终结与英格兰长达307年的统一历史，并脱离英国。英国财政部已经多次表示，苏格兰民众在独立后的财务状况将会变差。

周一财政部表示，苏格兰建立税务当局、金融监管当局和福利体系等新的公共机构，将至少耗费每个苏格兰家庭600英镑，而且可能要比这多得多。

“苏格兰政府正试图脱离英国，但他们不会告诉大家，苏格兰独立时新设机构需要多少费用，”英国财政部副大臣艾德礼称。

周三，他将公布英国政府对苏格兰独立成本预估的细节，以及苏格兰的预算赤字。

苏格兰政府称该报告“极不严谨”。

英国财政部表示，根据加拿大魁北克省进行独立公投时的预估，苏格兰新设机构可能至少花费1%的年度经济产出，或15亿英镑。

而实际支出可能远高于此。(完)

(编译 朱晓军；审校 龚芳)

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