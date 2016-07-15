特雷莎·梅火速展开安内之旅 周五飞爱丁堡会晤苏格兰领袖

路透伦敦7月15日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周五将动身前往爱丁堡，与支持独立的苏格兰首席部长斯特金讨论英国退欧对苏格兰的潜在影响。

特雷莎·梅在接任首相后不到48小时内前往爱丁堡会晤斯特金的决定，凸显她把苏格兰留在英国的决心。英国公投决定退欧后，独立议题再度成为焦点。

在6月23日的英国退欧公投中，苏格兰民众大多数支持留欧，而整个英国的投票结果是退出欧盟。

斯特金表示，苏格兰人不能在不愿意的情况下脱离欧盟，她将研究所有可能的选项，防止这种情况发生，包括举行脱离英国的独立公投。

“我全心全意的相信英格兰、苏格兰、威尔士及北爱尔兰之间的宝贵纽带--英国，”特雷莎·梅出访前在其办公室发表的声明中称。

“这次对苏格兰的访问是我作为首相的首访，我来这里展示我对保持这种持续了几个世纪的特殊联盟的诚意。”

特雷莎·梅曾明确表示，坚决反对苏格兰独立的观点。她在周三发表成为首相后的首个演讲中称，“联邦主义者”(unionist)一词对她而言非常重要。

斯特金周三称，她希望特雷莎·梅能使苏格兰政府探索苏格兰留在欧盟的选项，将此作为同欧盟退欧谈判的核心部分。

她还重申，苏格兰应当能同欧盟方面进行直接谈判。在英国公投后，斯特金曾访问布鲁塞尔，期间同欧盟的数位领导人会面。

她不太可能发现特雷莎·梅会接受她的观点。(完)