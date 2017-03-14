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时事要闻 | 2017年 3月 14日 星期二 08:26 BJT

英国首相特雷莎·梅准备拒绝苏格兰独立公投的要求--泰晤士报

路透伦敦3月13日 - 泰晤士报报道称，苏格兰首席部长斯特金要求苏格兰在英国退欧前再次举行独立公投，对此英国首相特雷莎·梅准备予以拒绝。

“首相表示，这将意味着在她进行退欧谈判的同时国内要举行投票，我认为这一表态的意思相当明确，本次公投时机完全不能接受，”泰晤士报援引英国政府一位未透露姓名的消息人士称。

“同意此事是不负责任的行为，我们不会这样做。”

该报援引另一位未透露姓名消息人士称，未来几周首相准备更加明确地表明态度，说明苏格兰如果进行独立公投的准备，将使英国在与欧盟其他国家的谈判中处于不利地位。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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