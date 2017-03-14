英国首相特雷莎·梅准备拒绝苏格兰独立公投的要求--泰晤士报

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦3月13日 - 泰晤士报报道称，苏格兰首席部长斯特金要求苏格兰在英国退欧前再次举行独立公投，对此英国首相特雷莎·梅准备予以拒绝。
“首相表示，这将意味着在她进行退欧谈判的同时国内要举行投票，我认为这一表态的意思相当明确，本次公投时机完全不能接受，”泰晤士报援引英国政府一位未透露姓名的消息人士称。
“同意此事是不负责任的行为，我们不会这样做。”
该报援引另一位未透露姓名消息人士称，未来几周首相准备更加明确地表明态度，说明苏格兰如果进行独立公投的准备，将使英国在与欧盟其他国家的谈判中处于不利地位。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)