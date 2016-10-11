9月英国零售支出增加 但退欧忧虑恐打压未来销售--BRC

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月11日 - 周二的一份调查显示，英国消费者支出在8月陷入疲弱后，9月已加快脚步，但英国退欧计划可能令未来销售承压。
英国零售业联盟(BRC)称，9月零售支出较上年同期上升1.3%，8月为下滑0.3%。
不过BRC表示，销售额较上年同期平均仅增长0.9%，为该组织于1995年开始发布此数据以来的最小升幅。
“月度销售情况仍凸显出，零售支出波动较大，而且反映出经济面临的较长期不利因素，”BRC执行长Helen Dickinson说。
她在声明中指出，零售商已开始缓和英镑贬值推升进口物价的影响，进一步预示物价或将走升并侵蚀消费者的支出能力。
BRC还加入到其他商业组织的行列，呼吁首相特雷莎梅尽量降低英国退欧对经济的冲击。
BRC称，9月同店零售销售较上年同期上升0.4%，8月为下滑0.9%。
截至9月的三个月，总销售成长1.0%，增幅高于2016年的多数时候，但低于2015年。
周二信用卡公司Barclaycard公布的另一份数据则更为乐观，显示7-9月消费者支出成长3.6%，增幅高于第一季的2.8%和第二季的3.1%。
Barclaycard并称，衡量消费者对英国经济信心的指数触及2014年开始追踪以来的最高水准，有48%的民众表示看法乐观，高于第二季的34%。(完)
(编译 戴素萍/徐文焰 审校 郑茵/龚芳/王兴亚)
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