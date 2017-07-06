焦点：英国企业发出经济不祥之兆 但欧元区亦失去一些动能

路透伦敦7月5日 - 周三公布的数据显示，就在英国政府启动了退欧谈判进程之际，英国企业正在发出关于该国经济的不祥之兆。不过欧元区经济也失去了一些动能。

周三公布的调查预示，4-6月英国经济可能较前季成长0.4%。但服务业企业对前景的乐观看法降至2016年6月进行退欧公投不久后以来的最低。

而欧元区经济在第二季的增速可能是英国的近两倍，较前季增长0.7%。企业预期虽然下降，但仍然强劲。

“这不应该令人感到意外，”德国商业银行的Peter Dixon在谈及英国数据所呈现的情况时表示，“英国正受到去年退欧(公投)的影响...而且显然进入了较慢的成长轨道。”

Markit/CIPS英国6月服务业采购经理人指数(PMI)显示，6月服务业企业预期挫至去年7月以来最低，接近2011年底以来低位。新订单增速触及九个月低点。这种局面料令那些希望升息的英国央行官员感到沮丧。

“继疲弱的制造业、建筑业数据之后，如今服务业PMI也走软，显示已然脆弱的经济在6月步履蹒跚；在脱欧及政治不确定性升高的背景下，企业和消费者更加谨慎，”EY ITEM Club的Howard Archer说。

相反地，欧元区待完成订单普遍增加，6月新业务以逾六年来第二快的速度增长。

企业上月招聘速度则创下2008年初以来次快，显示欧元区最为倚重的服务业仍充满信心。

欧盟统计局周三公布的欧元区5月零售销售优于预期，为欧洲央行决策官员带来更多利好消息。

**两条不同的道路**

英国经济第一季勉强呈现增长，消费者面临通胀加速和薪资增长缓慢的双重夹击。

一些英国央行官员表示，出口和投资增加可能抵消消费者支出对经济构成的拖累。上个月，该行八位货币委员会成员中有三人投票支持加息，不过之后其中有一人离任。

但6月IHS Markit/CIPS英国服务业PMI从5月的53.8降至四个月低位53.4，略低于路透调查分析师预估的53.5.

“该指数偏弱，为英国央行最近传递的鹰派讯息泼上一瓢冷水，”ING的James Smith表示。

欧元区6月综合PMI终值为56.3，低于5月的56.8，但仍超过初估值55.7，且远超过荣枯分水岭50。该数据被视为衡量经济成长的比较可靠的指标。

欧元区四大经济体--德国、法国、西班牙和意大利稍早公布的PMI也显示，第二季整体经济增长加速。

英国可能与其他国家步调不一致，这一点在货币政策中也可以看出端倪。

外界基本预期英国央行不会很快调整货币政策，美国联邦储备委员会(美联储，FED)今年则料再加息一次，欧洲央行总裁德拉吉上周也提高了收紧政策的可能性。

英国和欧元区综合PMI图表 tmsnrt.rs/2urfWj7

(完)