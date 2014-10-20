沪深证交所落实退市新政 重新上市条件等同于IPO

路透上海10月20日 - 在中国证监会上周五发布新版退市制度后，上海证交所和深圳证交所马上分别修订各自的上市规则等相关制度，包括完善主动退市制度，新增重大违法强制退市情形，并要求退市公司重新上市的主要指标将等同于首次公开发行（IPO）。

上周日晚间，沪深证交所发布修订后上市规则，并将于11月16日起施行。同时，两所还就修订后的退市公司重新上市实施办法和退市整理期业务规定等相关办法向社会公开征求意见。

上交所相关负责人表示，本次修订的重点和亮点主要是两方面：一是健全上市公司主动退市制度，充分尊重并保护市场主体基于其意思自治作出的退市决定，为建立更顺畅的能上能下的退市机制提供了基础和空间。

其次是新增重大违法公司强制退市制度，将投资者和市场反应最强烈的欺诈发行和上市公司重大信息披露违法等严重违规事件，纳入强制退市情形，并明确了相应的暂停上市和终止上市要求。

在2012年版退市制度中，两证交所按照高于借壳上市但低于IPO的标准，制订了重新上市条件。不过新版退市制度中，沪深证交所均提出重新上市主要指标等同IPO条件，例如深交所提出，退市公司重新上市应符合连续三年盈利且净利超过3,000万元人民币，最近三年的主营业务、董事、高管人员及实际控制人均不变等条件。

深交所有关负责人指出，将切实加大退市制度的执行力度，对于应当退市的公司，“出现一家、退市一家”，坚决维护退市制度的严肃性和权威性。

上海证券报周一报导称，目前沪深两市五家暂停上市公司，即*ST二重601268.SS、*ST超日(002506.SZ)、*ST凤凰(000520.SZ)、*ST国恒000594.SZ、*ST武锅B200770.SZ 显然是新版退市制度推出后的关注焦点。这五家公司均触发了暂停上市的财务指标，以连年亏损为共有特点。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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