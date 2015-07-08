英财政大臣将建议延长周日商铺营业时间

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月7日 - 英国财政大臣奥斯本周三就预算发表声明时，将提议放宽对商铺周日营业时间的限制，以加强实体店铺与网络零售商竞争的能力。
根据目前的法律，英格兰和威尔士的大型商铺周日只能营业6个小时。2012年伦敦奥运会期间该规则曾被暂停执行，英国政府称此举刺激零售销售大幅扬升。
奥斯本周三发表预算声明时，将提出交由各地市长及政府决定周日商铺营业规则。
“显然，人们越来越喜欢周日购物。有迹象显示周日零售增速实际上超过周六。”奥斯本周二称。
“随着网络购物兴起，人们任何时候都可以购物，这意味着更多零售商希望能延长周末营业时间，以增强竞争力。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。