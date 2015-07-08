英财政大臣将建议延长周日商铺营业时间

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月7日 - 英国财政大臣奥斯本周三就预算发表声明时，将提议放宽对商铺周日营业时间的限制，以加强实体店铺与网络零售商竞争的能力。
根据目前的法律，英格兰和威尔士的大型商铺周日只能营业6个小时。2012年伦敦奥运会期间该规则曾被暂停执行，英国政府称此举刺激零售销售大幅扬升。
奥斯本周三发表预算声明时，将提出交由各地市长及政府决定周日商铺营业规则。
“显然，人们越来越喜欢周日购物。有迹象显示周日零售增速实际上超过周六。”奥斯本周二称。
“随着网络购物兴起，人们任何时候都可以购物，这意味着更多零售商希望能延长周末营业时间，以增强竞争力。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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