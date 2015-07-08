英财政大臣将建议延长周日商铺营业时间

路透伦敦7月7日 - 英国财政大臣奥斯本周三就预算发表声明时，将提议放宽对商铺周日营业时间的限制，以加强实体店铺与网络零售商竞争的能力。

根据目前的法律，英格兰和威尔士的大型商铺周日只能营业6个小时。2012年伦敦奥运会期间该规则曾被暂停执行，英国政府称此举刺激零售销售大幅扬升。