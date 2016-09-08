英国中小型企业信心未受退欧公投打击--BDRC调查

路透伦敦9月8日 - 据研究机构BDRC Continental调查，在6月举行的历史性公投决定退欧后，英国中小型企业对经济与政治前景仍具信心。

根据BDRC，这项对4,500家中小型企业调查显示，几乎没有迹象显示信心出现下滑。

这项在退欧公投期间的第二季进行的调查显示，13%的中小型企业认为当前经济景气是业务的主要阻碍，10%认为政治不确定性为主要障碍。这些数据与第一季持平。

BDRC表示，不过整体数据方面，员工人数在50-249之间的较大的中小型企业，确实显示对经济的担忧加剧。

“英国退欧有可能改变业务态势。多数中小型企业回复称‘一切如常’，尽管某些特定团体有疑虑的迹象，”BDRC主管Shiona Davies表示。

该公司表示，BDRC的调查是政府决策的参照资料之一。(完)