英国中小型企业信心未受退欧公投打击--BDRC调查

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透伦敦9月8日 - 据研究机构BDRC Continental调查，在6月举行的历史性公投决定退欧后，英国中小型企业对经济与政治前景仍具信心。
根据BDRC，这项对4,500家中小型企业调查显示，几乎没有迹象显示信心出现下滑。
这项在退欧公投期间的第二季进行的调查显示，13%的中小型企业认为当前经济景气是业务的主要阻碍，10%认为政治不确定性为主要障碍。这些数据与第一季持平。
BDRC表示，不过整体数据方面，员工人数在50-249之间的较大的中小型企业，确实显示对经济的担忧加剧。
“英国退欧有可能改变业务态势。多数中小型企业回复称‘一切如常’，尽管某些特定团体有疑虑的迹象，”BDRC主管Shiona Davies表示。
该公司表示，BDRC的调查是政府决策的参照资料之一。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李爽)
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