分析：英国人控制支出 退欧让度假露营地再度火爆

路透牛顿费勒斯/伦敦4月21日 - 在去年英国退欧公投之前，麦克里迪(Scott McCready)还在发愁如何才能让他在英格兰西南海岸的度假小屋住满客人。现在英国游客则将他的房间预订一空，他们在英镑下挫之后避免较为昂贵的出国游。

英国人决定退出欧盟10个月后发生的这个转变，反映出他们对“居家度假”的需求急增。随着通胀上升给收入造成压力，英国消费者正在设法节省支出。

麦克里迪放弃IT行业的工作，在德文郡的古老林地和小溪之间建立了自己的度假地。他回想起去年6月公投之后的繁忙日子。

“我的电话响个不停，”他对路透表示，“就像是有人反复拨动开关。夏天剩下时间的房间都预定出去了，现在我们不得谢绝顾客了。”

英国人和一些欧洲人涌向他在牛顿费勒斯的24间客房，原因显而易见。牛顿费勒斯以前是一个安静的渔村，距离伦敦370公里(230英里)。

退欧公投结果让金融市场猝不及防，打压英镑兑美元下跌约20%，兑欧元下跌16%。这快速推高了前往美国和欧洲大陆的度假成本，这是英国人的两大热门旅游目的地。

自那以后，英镑已收复部分失地，但兑美元和欧元仍分别下跌约14%和8%。

在15公里之外，Chris Duff的出租寓所亦享受着需求飙升的好处。他目前正在投资更新设施，其中包括一个游泳池以及一个健身所。“如果可以，我们希望扩张，”他说。

英国经济经受住了公投退欧的最初冲击，令几乎所有分析师感到意外。英国首相特雷莎·梅周二要求在6月8日提前举行大选时也提到了这点。

“尽管自公投以来市场预计英国将立即面临金融和经济风险，但我们看到消费者信心仍维持高档，就业处于纪录高位，经济增长超出所有人的预期，”她说。

但由于英镑下跌令进口成本上升，未来几年的前景看似趋于黯淡。随着按年通胀率升向3%，高于低迷的薪资增速，英国人对支出开始变得谨慎--这不仅仅体现在度假上。

据英国零售业联盟(BRC)，2017年前三个月零售销售创近10年来最慢增速，调查也显示，英国家庭对经济前景越来越感到担忧。

德国超市集团Aldi和Lidl在全球金融危机期间曾因高折扣吸引新的英国购物者，现在两家公司2017年的销售也在加速增长。

“顾客在用脚投票，”Aldi英国与爱尔兰大区首席执行官(CEO)Matthew Barnes在2月时对路透表示。

英国很多人面临的财务紧缩不太可能像2007-09年金融危机之后几年那样严重，当时通胀率触及5%，而薪资年增幅还不如现在。

然而，英国央行还是预计未来三年英国家庭的消费能力几乎不会出现增长。很多民间分析师称，就算这样的预估可能也过于乐观了。

英国央行认为经济现在还离不开创纪录低位的利率，而消费者支出遭受巨大冲击正是背后最重要的原因。

“英国经济力道从大的方面来讲就是...消费者需求的力道，一些迹象显示这种力道正在缓慢减弱，”英国央行总裁卡尼说。

**国内游**

英国央行上月称国内游需求升温，指出这是消费者调整以适应改变的一个迹象。

旅行社Visit England数据显示，2017年有63%的英国成年人希望在国内度假，高于2016年的57%。更多人将大批前往苏格兰、威尔士和北爱尔兰的传统度假地点。

专门从事户外假期的预订网站Pitchup.com称，去年退欧公投以来，英国游客在国内的预订量跳增41%，和前几年相比增幅大大提高。

小旅店(lodge)预定量增加近两倍，小木屋(cabin)预定量增加一倍，对于Pitchup.com创始人Dan Yates而言，这表明很多度假者想要省费用，但又因为英国天气的多变，而不想屈身帐篷。

“人们从酒店转向小木屋，支付的费用肯定少很多，但他们仍然希望能有有线电视等等基本设施，”他表示。

英国人并没有突然放弃国外旅游。官方数据显示，截至1月份的三个月，海外度假的英国居民数量增长了8%，但这和同期到英国的国外游客飙升22%相形见绌。

这一数据也表明，英国度假者在选择国外旅游时更趋谨慎，而赴英外国游客则趁英镑贬值加大支出。

英国时尚奢侈品牌博柏利(Burberry)(BRBY.L)称，截至3月底的六个月，在英国购物的美国人数量约增长了90%。

而出于对英退影响的担忧，欧洲最大经济型航空公司瑞安航空(Ryanair)和一些竞争对手一样，也在降价拉客。

图表：退欧公投后英国家庭金融承压 tmsnrt.rs/2pKzWOe (完)