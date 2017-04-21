分析：英国人控制支出 退欧让度假露营地再度火爆

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透牛顿费勒斯/伦敦4月21日 - 在去年英国退欧公投之前，麦克里迪(Scott McCready)还在发愁如何才能让他在英格兰西南海岸的度假小屋住满客人。现在英国游客则将他的房间预订一空，他们在英镑下挫之后避免较为昂贵的出国游。
英国人决定退出欧盟10个月后发生的这个转变，反映出他们对“居家度假”的需求急增。随着通胀上升给收入造成压力，英国消费者正在设法节省支出。
麦克里迪放弃IT行业的工作，在德文郡的古老林地和小溪之间建立了自己的度假地。他回想起去年6月公投之后的繁忙日子。
“我的电话响个不停，”他对路透表示，“就像是有人反复拨动开关。夏天剩下时间的房间都预定出去了，现在我们不得谢绝顾客了。”
英国人和一些欧洲人涌向他在牛顿费勒斯的24间客房，原因显而易见。牛顿费勒斯以前是一个安静的渔村，距离伦敦370公里(230英里)。
退欧公投结果让金融市场猝不及防，打压英镑兑美元下跌约20%，兑欧元下跌16%。这快速推高了前往美国和欧洲大陆的度假成本，这是英国人的两大热门旅游目的地。
自那以后，英镑已收复部分失地，但兑美元和欧元仍分别下跌约14%和8%。
在15公里之外，Chris Duff的出租寓所亦享受着需求飙升的好处。他目前正在投资更新设施，其中包括一个游泳池以及一个健身所。“如果可以，我们希望扩张，”他说。
英国经济经受住了公投退欧的最初冲击，令几乎所有分析师感到意外。英国首相特雷莎·梅周二要求在6月8日提前举行大选时也提到了这点。
“尽管自公投以来市场预计英国将立即面临金融和经济风险，但我们看到消费者信心仍维持高档，就业处于纪录高位，经济增长超出所有人的预期，”她说。
但由于英镑下跌令进口成本上升，未来几年的前景看似趋于黯淡。随着按年通胀率升向3%，高于低迷的薪资增速，英国人对支出开始变得谨慎--这不仅仅体现在度假上。
据英国零售业联盟(BRC)，2017年前三个月零售销售创近10年来最慢增速，调查也显示，英国家庭对经济前景越来越感到担忧。
德国超市集团Aldi和Lidl在全球金融危机期间曾因高折扣吸引新的英国购物者，现在两家公司2017年的销售也在加速增长。
“顾客在用脚投票，”Aldi英国与爱尔兰大区首席执行官(CEO)Matthew Barnes在2月时对路透表示。
英国很多人面临的财务紧缩不太可能像2007-09年金融危机之后几年那样严重，当时通胀率触及5%，而薪资年增幅还不如现在。
然而，英国央行还是预计未来三年英国家庭的消费能力几乎不会出现增长。很多民间分析师称，就算这样的预估可能也过于乐观了。
英国央行认为经济现在还离不开创纪录低位的利率，而消费者支出遭受巨大冲击正是背后最重要的原因。
“英国经济力道从大的方面来讲就是...消费者需求的力道，一些迹象显示这种力道正在缓慢减弱，”英国央行总裁卡尼说。
**国内游**
英国央行上月称国内游需求升温，指出这是消费者调整以适应改变的一个迹象。
旅行社Visit England数据显示，2017年有63%的英国成年人希望在国内度假，高于2016年的57%。更多人将大批前往苏格兰、威尔士和北爱尔兰的传统度假地点。
专门从事户外假期的预订网站Pitchup.com称，去年退欧公投以来，英国游客在国内的预订量跳增41%，和前几年相比增幅大大提高。
小旅店(lodge)预定量增加近两倍，小木屋(cabin)预定量增加一倍，对于Pitchup.com创始人Dan Yates而言，这表明很多度假者想要省费用，但又因为英国天气的多变，而不想屈身帐篷。
“人们从酒店转向小木屋，支付的费用肯定少很多，但他们仍然希望能有有线电视等等基本设施，”他表示。
英国人并没有突然放弃国外旅游。官方数据显示，截至1月份的三个月，海外度假的英国居民数量增长了8%，但这和同期到英国的国外游客飙升22%相形见绌。
这一数据也表明，英国度假者在选择国外旅游时更趋谨慎，而赴英外国游客则趁英镑贬值加大支出。
英国时尚奢侈品牌博柏利(Burberry)(BRBY.L)称，截至3月底的六个月，在英国购物的美国人数量约增长了90%。
而出于对英退影响的担忧，欧洲最大经济型航空公司瑞安航空(Ryanair)和一些竞争对手一样，也在降价拉客。
图表：退欧公投后英国家庭金融承压 tmsnrt.rs/2pKzWOe (完)
(编译 张涛/汪红英/艾茂林/刘秀红；审校 张明钧/高琦)
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