英国钢铁业危机升级 塔塔钢铁责怪中国廉价产品进口

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月20日 - 英国钢铁行业危机进一步升级，塔塔钢铁（Tata Steel）(TISC.NS)周二将其英国业务裁员1,200人的决定直接归咎于大量廉价产品的进口，特别是来自中国的钢铁产品。
仅在本月，被裁撤或是岌岌可危的英国钢铁行业岗位就超过4,000个，英国钢铁厂商和工会将大部分原因归于中国。这种事情发生在当前确实十分糟糕，因为眼下正值中国国家主席习近平对英国进行国事访问。
在全球16亿吨钢铁产量中，中国占据近一半份额。随着中国经济增长减速，今年中国钢铁出口量料将达到创纪录的1亿吨，以帮助消化估计高达3亿吨的闲置产能。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。