调查：如果英国公投决定留在欧盟 英镑料应声上涨4%

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月7日 - 路透调查周四显示，如果英国人在6月23日的公投中如预期支持留在欧盟，那么英镑兑美元料将在公投结果公布后立即上涨4%。
但调查也显示，假如民意调查的结果以及博彩公司再度证明是错误的，英国决定退出欧盟，那么英镑或下跌7%。
英镑兑一篮子货币周四跌至近两年半最低水平，投资者对公投结果表现出越来越多的担忧。
“这凸显出英镑在任何政治风吹草动面前有多脆弱。英镑十分容易受影响并且走势很不稳定，我们现在距离公投还有几个月，”荷兰合作银行的Jane Foley称。
英国留在欧盟的支持率略有下降，但仍较反对阵营保持着最微弱的领先优势。博彩公司的情况也依然表明，英国退欧的机率约为35%。分析师称，这一预期现基本消化在英镑中。
期权行情显示，在巨大不确定性的情况下，瑞士法郎和日圆或在公投前的英镑跌势中成为最大赢家。
英镑今年备受打击，因投资者担心英国如果退出欧盟，则将威胁到外国投资流，而英国需要这些资金来弥补经常账赤字。英国的经常账赤字在发达国家也属偏高之列。
英国第四季经常账赤字升至纪录高位令人注目，假如海外投资者和英国公债买家被英国退欧所吓倒，英国将何去何从？
近期路透调查显示，与英镑相似，假如英国真的脱离欧盟，英国经济或每况愈下。受公投的不确定性影响，英国富时100指数.FTSE即便能上涨，今年余下时间也不会上涨很多。
由于公投结果如此不确定，此次调查对英镑的预期区间较宽，而预期中值较上月略上修。
本周接受调查的近60位分析师的预期中值显示，欧元兑英镑EURGBP=一个月后达到0.79英镑，六个月达到0.75英镑，一年后达到0.735英镑。
英镑兑美元GBP=当前在1.41美元左右，调查显示，英镑预计一个月后达到1.42美元，三个月后达到1.43美元，一年后达到1.48美元。3月份时调查中的预期分别为1.40美元、1.40美元和1.46美元。
上述数据基于美元上涨后继乏力的预期。(完)
(编译 孙国玉；审校 高琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。