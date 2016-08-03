英国中型股虽反弹但走势脆弱 英镑走软料利好权重股--高盛

英国7月建筑业遭遇七年来最严重滑坡，制造业也出现2013年2月以来最大幅度的萎缩。

接受路透访查的49位分析师中，除三位外全部预计英国央行8月4日将把目前已处于纪录低位0.5%的利率至少下调25个基点，以抵御经济大幅放缓。

然而英国中型股指数上周扳回了公投之后的全部跌幅。

高盛在发给客户的一份报告中称，这种表现并未反映制造业数据恶化情况，而且面向国内市场的个股将可能遭遇业绩滑坡。

高盛对富时100指数则更显乐观，认为该指数将从英镑走软中受益。以美元计，英国中型股指数仍较公投结果公布前收盘水平下跌11.6%。

高盛维持对英镑的看法，认为英镑兑美元将在未来三个月跌至1.20水平，一年后略回升至1.25美元左右。(完)