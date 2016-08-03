英国中型股虽反弹但走势脆弱 英镑走软料利好权重股--高盛

安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透伦敦8月3日 - 高盛策略师称，面向国内市场的英国中型股.FTMC未完全反映公投退欧以来经济的恶化情况，所以相对于富时100指数.FTSE权重股而言更显脆弱，而后者将可能从英镑进一步走软中受益。
英国7月建筑业遭遇七年来最严重滑坡，制造业也出现2013年2月以来最大幅度的萎缩。
接受路透访查的49位分析师中，除三位外全部预计英国央行8月4日将把目前已处于纪录低位0.5%的利率至少下调25个基点，以抵御经济大幅放缓。
然而英国中型股指数上周扳回了公投之后的全部跌幅。
高盛在发给客户的一份报告中称，这种表现并未反映制造业数据恶化情况，而且面向国内市场的个股将可能遭遇业绩滑坡。
高盛对富时100指数则更显乐观，认为该指数将从英镑走软中受益。以美元计，英国中型股指数仍较公投结果公布前收盘水平下跌11.6%。
高盛维持对英镑的看法，认为英镑兑美元将在未来三个月跌至1.20水平，一年后略回升至1.25美元左右。(完)
(编译 刘秀红；审校 徐文焰)
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