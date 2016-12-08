调查：尽管风险环伺 英国股市富时100指数明年料上扬

路透伦敦12月7日 - 路透调查分析师的结果显示，英国股市富时100指数到2017年底料上涨约4%，涨幅逊于今年表现，但分析师警告，政治因素有可能使预测落空。

与三个月前的调查相比，最新调查的预测稍微更加乐观。上次调查预测富时100指数.FTSE将在2017年年初小跌，然后回升。

共20多位交易员、基金经理人、及分析师受访，预估中值显示，富时100指数今年年底料在6,800点，2017年年中升至6,900点，明年底升至7,065点。

10月初调查的预估中值亦预测今年底在6,800点，但明年中跌至6,750点，明年底升至7,000点。

富时100指数周二收于6,779.84点。今年以来已上涨近9%。

政治的不可预期因素料将持续。

“我们面临多项尚未获得反映的市场风险及冲击变数，”GuardianStockbrokers总监Atif Latif称。

受访者列出的英国股市风险包括，德国及法国等欧洲国家大选、英国退欧谈判的不确定性、中国经济硬着陆、及欧洲央行收紧政策。

“英国硬退欧是最可能的结果，将持续对英国个股造成压力，”Latif称。“欧盟分裂的可能性愈来愈高。”

但其他分析师看法较为乐观，他们指出，市场对今年政治冲击事件的承受情况不错。

“多亏特朗普，欧洲预料将有更多财政(刺激)，英国也有望增加，”Accendo Markets研究主管Mike van Dulken称。

他表示，美国经济增速提高带动美元走强，有利于英国企业的海外获利，可能进一步提振英国股市。(完)