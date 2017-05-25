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时事要闻 | 2017年 5月 25日 星期四 15:35 BJT

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC

路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。

英国政府与警方指责信息泄漏行为，称此举可能破坏他们对此案的调查。周一发生的这起爆炸案造成22人死亡。

BBC没有给出这篇报导的消息来源。

英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)

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