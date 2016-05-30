调查：欧洲基金调降英国股票配比至17个月低点 因退欧公投在即

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦5月27日 - 欧洲投资者已将英国股票持有配比调降至17个月最低点，许多人指称英国退出欧盟的可能性是他们保持谨慎的主要原因。
路透对15位基金经理和投资长进行的最新月度调查显示，欧洲大陆谨慎的资产经理还将全球投资组合中的债券配比，大幅调高至逾四年半高位。该调查是在5月16至25日期间进行的。
对英国6月23日退欧公投的电话和在线调查显示，选民对于公投结果依然看法不一，与此同时仍有大量选民尚未作出决定。
5月投资者将他们的英国股票在全球股票投资组合中配比下调至仅7%，为2014年12月以来最低，这一结果可能并不意外。
调查显示，投资者亦将英国债券配比下调至2.7%，为2月以来最低。
“目前来说退欧是全球最大的尾部风险，”Bank J Safra Sarasin资产配置策略师Jan Bopp称，并预计这可能使英国经济在今年下半年陷入衰退，并引发其他市场的风险重新定价。
回答英国退欧特定问题的九位受访者中，有八位认为，若“退欧”阵营取得胜利，那么欧洲股市和欧元也将受到打压，因这为其他国家退出欧盟创造了先例。
“英国脱欧将开启欧盟政治的潘多拉魔盒，助长欧洲大陆的反欧盟派气势，”Natixis Asset Management分析师Raphael Gallardo说。
投资者削减欧元区股票持仓逾2个百分点至34.9%，对欧元区债券的配比也下滑至2015年12月以来最低的50.8%，反映出投资人对英国脱欧或将造成更广泛影响的忧心。
全球投资组合方面，投资者提高债券配比1.8个百分点至41.6%，为2011年8月以来最高。股票配比仍为43%，是2012年7月以来最低水平。
在本次调查中，对美联储动向做出预期的10位欧洲受访者均认为，美联储会在2016年升息。
Candriam资产配置主管Nadege Dufosse预计，美联储今年将升息两次：7月或9月一次，另一次是12月。
Natixis的Gallardo认为，美联储可能在7月升息以维护其对经济乐观看法的可信度，但也考虑到内需放缓及金融环境收紧的问题。(完)
(编译 于春红/李婷仪 审校 许娜/徐文焰)
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