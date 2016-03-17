焦点：英财政大臣推出税惠措施取悦选民 但警告经济增长将放慢

2016年3月16日，英国财政大臣奥斯本在唐宁街11号门前展示其“红箱”。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦3月16日 - 英国财政大臣奥斯本在6月脱欧公投前针对选民和小企业推出税收优惠措施，不过警告称经济增长将比原先的预估更慢。

奥斯本宣布削减公司税和资本利得税，并采取措施减轻许多家庭的所得税负担，目的也在于取悦他所在的保守党议员。这些议员中有许多人对奥斯本和首相卡梅伦推动英国留在欧盟感到愤怒。

奥斯本在发表年度预算声明时警告选民称，英国脱离欧盟将开启一个危险的动荡时期。为增加政府收入，他还意外宣布对含糖饮料征税。

他今年可能无法实现降低公共债务与经济总量之比的目标，而且未来几年的借款规模也将高于原先预想。不过他仍坚持在2020年之前将预算赤字扭转为盈余的核心计划。

“金融市场震荡不已。西方生产率成长过于缓慢，而且全球经济前景疲弱。这形成一个各类风险交织的危险局面，”奥斯本指出。

他警告称，若英国人投票决定脱离欧盟，前景将变得更糟。他并补充道，英国官方预算预测机构发出警讯，“英退”可能损害企业与消费者信心，并扰乱金融市场。

卡梅伦曾表示，将在2020年大选之前离任；不过英国脱欧公投将令他的领导能力更早面临挑战，并打击奥斯本接班的希望。

奥斯本在保守党内领导地位的主要竞争对手--伦敦市长约翰逊支持“退出”阵营，所以奥斯本迫切希望争取党内成员的支持。

“他提出了一些很大的减税举措，将受到本阵营的热烈欢迎，这十分重要，”贝莱德(BlackRock)策略师Rupert Harrison对BBC表示。他曾任奥斯本的特别顾问。

**经济增长前景调降**

英国官方预算预测人士认为，经济增长前景被调降与围绕生产率的看法变得更加悲观相关，明确警告经济面临基本面问题。

他们称，今年英国经济可能仅增长2%，增速低于11月份时预计的2.4%；2017年英国经济或增长2.2%，亦低于11月份预计的2.5%。未来三年英国经济增速将保持在2.1%的水平。

英镑兑美元触及两周低点，因经济前景变差或加大英国央行维持利率在纪录低位的可能性。

奥斯本为自己打造了一个公共财政坚定守护者的形象，其最新计划表明，他仍致力到2020年使预算盈余达到相当于GDP的0.5%的水平。

即便是在经济增长前景最近一次被调降前，也有不少分析人士对他实现目标抱有怀疑。

英国财政研究所(IFS)副主管Carl Emmerson表示，奥斯本能否扭转2018/19财年大规模预算赤字的局面，在之后一年实现财政盈余，要依靠企业税流动的调整。

“有整整一大块企业税我们原本该在未来几年收取，现在则要到本届议会任期末才收，这将会帮助奥斯本在需要的时候奇迹般地减少赤字，”Emmerson说。(完)