英国乐购执行长扞卫Booker收购案 称获众多投资者支持

路透伦敦3月28日 - 英国最大零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)执行长Dave Lewis周二称，尽管部分大股东反对，但该公司仍致力于以议定的37亿英镑(47亿美元)收购批发商Booker (BOK.L)的交易。

乐购第三及第四大投资者--施罗德投资(SDR.L)及Artisan Partners周一要求乐购撤回出价，称价格太高且交易偏离了公司的转变计划。这两大股东合计持有乐购9%股权。

“我们绝对、完全致力于这项交易。”Lewis周二对记者说。

“自我们(1月27日)宣布以来，我已和数以十计的股东会面，英国和北美都有。我对所获得的回应真的深感高兴。”他说。

Lewis指出，过去两个月投资人纷纷买进乐购股票，就可证明对此交易的支持。

他还强调，目前目前仍处于收购时间表的初期阶段，交易仍有待竞争力监管当局正式审批。

若通过这项障碍，还需在股东会议中获得乐购50%股东的通过。(完)