英国乐购执行长扞卫Booker收购案 称获众多投资者支持

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透伦敦3月28日 - 英国最大零售商乐购(Tesco)(TSCO.L)执行长Dave Lewis周二称，尽管部分大股东反对，但该公司仍致力于以议定的37亿英镑(47亿美元)收购批发商Booker (BOK.L)的交易。
乐购第三及第四大投资者--施罗德投资(SDR.L)及Artisan Partners周一要求乐购撤回出价，称价格太高且交易偏离了公司的转变计划。这两大股东合计持有乐购9%股权。
“我们绝对、完全致力于这项交易。”Lewis周二对记者说。
“自我们(1月27日)宣布以来，我已和数以十计的股东会面，英国和北美都有。我对所获得的回应真的深感高兴。”他说。
Lewis指出，过去两个月投资人纷纷买进乐购股票，就可证明对此交易的支持。
他还强调，目前目前仍处于收购时间表的初期阶段，交易仍有待竞争力监管当局正式审批。
若通过这项障碍，还需在股东会议中获得乐购50%股东的通过。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。