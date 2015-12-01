调查显示英国人认为撒切尔是过去200年最有影响力的女性

路透伦敦12月1日 - 周二公布的调查显示，前英国首相撒切尔是过去200年里最有影响力的女性。

撒切尔曾任英国首位、也是目前为止唯一一位女性首相，曾带领保守党获得三次选举胜利，1979-1990年执政，是150多年里连续执政时间最长的英国首相。

撒切尔的工会和私有化政策以及马岛战争让英国人对她的评价分歧很大，这项由英国养老保险公司Scottish Widows进行的调查凸显了她对英国的深刻影响。

撒切尔凭借28%的得票率位居第一，排名第二的科学家居里夫人得票率为24%。英国女王、戴安娜王妃、女权运动家潘克赫斯特分列第三、四、五位，得票率分别为18%、17%、16%。

特蕾莎修女、护士南丁格尔、维多利亚女王、美国民权运动家帕克斯和美国电视主持人奥普拉·温弗瑞也进入前十。

Scottish Widows称，调查显示人们认为皇室女性比发明家、科学家和政客拥有更大的影响力。（完）