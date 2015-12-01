调查显示英国人认为撒切尔是过去200年最有影响力的女性

美股业绩：宝洁季度业绩优于预测，并上调本财年自体营收成长预估
该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月1日 - 周二公布的调查显示，前英国首相撒切尔(柴契尔/戴卓尔)是过去200年里最有影响力的女性。
撒切尔曾任英国首位、也是目前为止唯一一位女性首相，曾带领保守党获得三次选举胜利，1979-1990年执政，是150多年里连续执政时间最长的英国首相。
撒切尔的工会和私有化政策以及马岛战争(福克兰群岛战争)让英国人对她的评价分歧很大，这项由英国养老保险公司Scottish Widows进行的调查凸显了她对英国的深刻影响。
撒切尔凭借28%的得票率位居第一，排名第二的科学家居里夫人得票率为24%。英国女王、戴安娜王妃、女权运动家潘克赫斯特分列第三、四、五位，得票率分别为18%、17%、16%。
特蕾莎修女、护士南丁格尔、维多利亚女王、美国民权运动家帕克斯和美国电视主持人奥普拉·温弗瑞也进入前十。
Scottish Widows称，调查显示人们认为皇室女性比发明家、科学家和政客拥有更大的影响力。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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