调查显示英国人认为撒切尔是过去200年最有影响力的女性

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月1日 - 周二公布的调查显示，前英国首相撒切尔(柴契尔/戴卓尔)是过去200年里最有影响力的女性。

撒切尔曾任英国首位、也是目前为止唯一一位女性首相，曾带领保守党获得三次选举胜利，1979-1990年执政，是150多年里连续执政时间最长的英国首相。

撒切尔的工会和私有化政策以及马岛战争(福克兰群岛战争)让英国人对她的评价分歧很大，这项由英国养老保险公司Scottish Widows进行的调查凸显了她对英国的深刻影响。

撒切尔凭借28%的得票率位居第一，排名第二的科学家居里夫人得票率为24%。英国女王、戴安娜王妃、女权运动家潘克赫斯特分列第三、四、五位，得票率分别为18%、17%、16%。

特蕾莎修女、护士南丁格尔、维多利亚女王、美国民权运动家帕克斯和美国电视主持人奥普拉·温弗瑞也进入前十。

Scottish Widows称，调查显示人们认为皇室女性比发明家、科学家和政客拥有更大的影响力。(完)