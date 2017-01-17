英国首相特雷莎·梅讲稿暗示退欧谈判将采取“硬退欧”立场

路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。

由于投资人担心特雷莎·梅将公布硬退欧计划，英镑兑美元跌至近三个月低点，股票大多下滑。

“我们追求一种新的、平等的合作伙伴关系--一方是独立的、自治的、全球性的英国，一方是我们的朋友以及在欧盟的盟友，”根据首相办公室事先提供的讲稿摘要，特雷莎·梅将如此表示。

“既不是保留欧盟部分成员资格或准成员资格，也不是那种一只脚在里、一只脚在外的状态。我们不想采取其他国家已用过的模式。在我们离开时，一点成员资格也不想保留。”

多家报纸报道指出，她的12项退欧谈判目标将包括放弃单一市场准入优惠，及退出欧洲法院，以换取对英国边境的完全控制。

英国民众公投选择退欧后，已过了六个多月，特雷莎·梅对于退欧谈判的立场透露甚少，引发投资人、企业界及议员的抨击。

特雷莎·梅预定在周二1145GMT的一场演讲中说明细节，演讲对象包括外交人员及英国退欧谈判团队。(完)