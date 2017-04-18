英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
“虽有不愿，但我认为国家需要这场选举，我深信这是确保国内强势稳健领导层的必要做法，好安度英国退欧及后续发展，”她在唐宁街办公室前表示。
特雷莎·梅是在英国去年6月公投决定退欧之后登上首相位置，她在民意调查中拥有大幅领先，有50%受访者认为她是最佳首相。民调机构YouGov指出，主要反对党--工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)的支持率则为14%。
不过特雷莎·梅必须先在议会赢得三分之二的支持才能提前大选。工党已表示准备好迎来选战。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。