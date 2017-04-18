英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场

路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。

“虽有不愿，但我认为国家需要这场选举，我深信这是确保国内强势稳健领导层的必要做法，好安度英国退欧及后续发展，”她在唐宁街办公室前表示。

特雷莎·梅是在英国去年6月公投决定退欧之后登上首相位置，她在民意调查中拥有大幅领先，有50%受访者认为她是最佳首相。民调机构YouGov指出，主要反对党--工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)的支持率则为14%。

不过特雷莎·梅必须先在议会赢得三分之二的支持才能提前大选。工党已表示准备好迎来选战。(完)