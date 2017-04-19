焦点：英国首相要求提前大选 以便在处理脱欧事务时拥有更大权力

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅周二宣布，要求于6月8日提前举行大选，称她需要通过加强国内对其脱欧计划的支持，从而在与欧盟的谈判中拥有更大的权力。
站在唐宁街官邸外，特雷莎·梅表示，要求议会支持她将大选从2020年提前，她也有过犹豫。但经过徒步旅行期间艰难的长考，她认为有必要阻止反对派对她退欧工作的“破坏”。
特雷莎·梅的行动让一些人感到惊讶，这位保守党首相一再重申，她不希望因为竞选而分心。不过民意调查结果却显示她以很大优势领先，同时英国经济迄今也没有像预测的那样下滑。
经济成长快于预期，消费者信心高涨且失业率较低，但随着消费者开始感觉到物价上涨的压力，英国经济可能即将见顶。
在市场押注特雷莎·梅将强化国会多数地位后，英镑兑美元攀抵四个月高位；德意志银行表示，特雷莎·梅要求提前举行大选对英镑而言是“改变局面的消息”。
但英镑升值促使英国富时100指数.FTSE收低2.3%，创下6月27日以来单日最大跌幅。
”我怀着不情愿的心情决定国家需要这场选举，但我深信这是确保国内强势稳健领导层的必要做法，以期安度英国退欧及后续发展，”特雷莎·梅表示。
一名发言人表示，特雷莎·梅在发布声明后致电美国总统特朗普、德国总理默克尔及其他欧洲各国领袖；但这名发言人并未提供交谈细节。
**遥遥领先**
英国进入了今年举行选举的西欧国家名单。法国4月、5月的选举以及德国9月的选举，可能会重塑英国与欧盟之间脱欧谈判的相关政治格局。英国脱欧谈判为期两年，预计将于6月正式启动。
特雷莎·梅在民调中遥遥领先，她有望在议会再获得约100个席位。
特雷莎·梅宣布该消息之后进行的一项调查显示，她的保守党领先主要反对党工党21个点。ICM/Guardian对1,000人的调查显示，保守党支持率为46%，工党支持率为25%，自由民主党支持率为11%。
特雷莎·梅的个人支持率也使得工党党魁柯尔宾显得相形见绌。YouGov调查显示，50%的受访者称特雷莎·梅将会成为最好的首相。柯尔宾的支持率则仅为14%。
但选举不太可能弥合潜在的分歧。苏格兰首席部长斯特金称，这一决定是“巨大的政治失策”，有助于她推动举行新的独立公投的努力。
在举行提前选举之前，特雷莎·梅必须在周三的一次投票表决中获得议会三分之二的支持。这似乎是确定之事，此前工党和自由民主党已表示会投赞成票。(完)
(编译 郑茵/龚芳/侯雪苹；审校 王丽鑫/戴素萍/王颖)
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