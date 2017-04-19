焦点：英国首相要求提前大选 以便在处理脱欧事务时拥有更大权力

路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅周二宣布，要求于6月8日提前举行大选，称她需要通过加强国内对其脱欧计划的支持，从而在与欧盟的谈判中拥有更大的权力。

站在唐宁街官邸外，特雷莎·梅表示，要求议会支持她将大选从2020年提前，她也有过犹豫。但经过徒步旅行期间艰难的长考，她认为有必要阻止反对派对她退欧工作的“破坏”。

特雷莎·梅的行动让一些人感到惊讶，这位保守党首相一再重申，她不希望因为竞选而分心。不过民意调查结果却显示她以很大优势领先，同时英国经济迄今也没有像预测的那样下滑。

经济成长快于预期，消费者信心高涨且失业率较低，但随着消费者开始感觉到物价上涨的压力，英国经济可能即将见顶。

在市场押注特雷莎·梅将强化国会多数地位后，英镑兑美元攀抵四个月高位；德意志银行表示，特雷莎·梅要求提前举行大选对英镑而言是“改变局面的消息”。

但英镑升值促使英国富时100指数.FTSE收低2.3%，创下6月27日以来单日最大跌幅。

”我怀着不情愿的心情决定国家需要这场选举，但我深信这是确保国内强势稳健领导层的必要做法，以期安度英国退欧及后续发展，”特雷莎·梅表示。

一名发言人表示，特雷莎·梅在发布声明后致电美国总统特朗普、德国总理默克尔及其他欧洲各国领袖；但这名发言人并未提供交谈细节。

**遥遥领先**

英国进入了今年举行选举的西欧国家名单。法国4月、5月的选举以及德国9月的选举，可能会重塑英国与欧盟之间脱欧谈判的相关政治格局。英国脱欧谈判为期两年，预计将于6月正式启动。

特雷莎·梅在民调中遥遥领先，她有望在议会再获得约100个席位。

特雷莎·梅宣布该消息之后进行的一项调查显示，她的保守党领先主要反对党工党21个点。ICM/Guardian对1,000人的调查显示，保守党支持率为46%，工党支持率为25%，自由民主党支持率为11%。

特雷莎·梅的个人支持率也使得工党党魁柯尔宾显得相形见绌。YouGov调查显示，50%的受访者称特雷莎·梅将会成为最好的首相。柯尔宾的支持率则仅为14%。

但选举不太可能弥合潜在的分歧。苏格兰首席部长斯特金称，这一决定是“巨大的政治失策”，有助于她推动举行新的独立公投的努力。

在举行提前选举之前，特雷莎·梅必须在周三的一次投票表决中获得议会三分之二的支持。这似乎是确定之事，此前工党和自由民主党已表示会投赞成票。(完)