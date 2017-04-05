英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC

路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。

BBC称，特雷莎·梅访问沙特阿拉伯期间对记者表示，退欧实施阶段将给予企业和政府“一段时间”进行调整，以适应英退协议所达成的任何新限制。

金融时报援引英国首相和记者的同一次对话指出，特雷莎·梅已暗示，在2019年完成英国退欧之前，英国不会与欧盟敲定新的贸易协定。(完)