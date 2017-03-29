焦点：英国首相将正式启动退欧进程 随后展开为期两年谈判

路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。

在英国公投决定退欧后九个月，特雷莎·梅将发信告知欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)，称英国确实将退出欧盟。英国于1973年加入欧盟。

特雷莎·梅最初反对退欧，她在公投后的政局动荡期登上首相宝座。她将有两年时间来协商退欧相关条款，然后条款将于2019年3月底生效。

“既然已经做出了离开欧盟的决定，该是团结一致的时候了，”根据特雷莎·梅办公室提供的评论，她将对议员这样说。

“未来几个月当我坐在谈判桌旁，我将代表英国的每一位民众，不分老少、不分贫富、不分都市与农村，”特雷莎·梅将会这么说。

在退欧的前夕，现年60岁的特雷莎·梅面临任何近期英国首相所遇到过的最艰巨工作之一：在苏格兰再度提出独立要求的情况下维持大不列颠王国的完整，同时还要与欧盟其他27个国家就金融、贸易和安全等一系列复杂问题进行棘手的谈判。

谈判的结果将塑造规模达2.6万亿美元的英国经济的未来，并确定伦敦是否能够保住全球两大金融中心之一的地位。英国是世界第五大经济体。

对于接连陷入债务和难民危机的欧盟来说，失去英国是整合欧洲的60年努力所遭受的最大打击。在两次毁灭性的世界大战之后，欧盟努力打造一个团结的欧洲。

欧盟领导人说他们不想惩罚英国。但是随着整个欧盟地区民族主义和反欧盟政党的日益兴起，他们难以给予伦敦慷慨的条件，因为这可能会鼓励其他成员国如法炮制，相继要退欧。

**英退协议？**

特雷莎·梅根据欧盟里斯本条约第50条款陈述英国退欧意向的通告，将在1130GMT左右由英国常驻欧盟代表Tim Barrow提交给欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)。

特雷莎·梅周二签署英退信件，并与德国总理默克尔谈及未来的谈判。她将在周三告知英国议会最新进展，而图斯克将向记者通报情况。

英国报纸《太阳报》酝酿起这样的标题，包括“再见”、“欧盟再见”等标题，配图是与欧洲大陆隔海相望的多佛尔海峡白色峭壁。

法国媒体的反应则没这么乐观。《解放报》(Libération)一篇标题为“我们已经在想你了！要不然我们...”，配图是一个传统象征英国的头戴熊皮帽的警卫。

欧盟官员称，英退信件料寻求为谈判定下正面基调，概述特雷莎·梅在1月17日演讲中定下的12个要点目标。

阅读该信件之后的48小时之内，图斯克将向其他27国发送谈判指导方针草案。图斯克将在马耳他概述自己的看法，他将从周三开始在马耳他参加一个中右翼领导人会议。然后欧盟成员国常驻代表委员会(Coreper)在布鲁塞尔召开会议讨论图斯克的草案。

退欧谈判的进程很不确定。

特雷莎·梅承诺，将争取尽可能大的欧洲市场准入，但也表示英国计划与欧洲以及之外的其他国家达成自己的自由贸易协议，并限制来自欧洲大陆的移民。

她承认，这些措施需要英国退出建立在商品、服务、资本和人口自由流动原则之上、拥有5亿人口的欧盟单一市场。

她的优先事项包括退出欧洲法院的司法管辖、与欧盟“没有摩擦地”进行贸易，同时终止在关税同盟中的正式身份。这个关税同盟为进入欧盟的外部商品设置关税。

她希望在两年期限内完成英国的退出以及未来与欧盟贸易关系的谈判，不过欧盟官员认为这很难。

“是你们英国人决定退出的，不是我们让你离开的，” 一位资深的欧盟外交官说，“贸易关系将是最难解决的问题--我不知道在那个时间框架内将如何完成。”

还有大量问题仍然存在，包括出口商是否能够继续享受免关税进入单一市场的权力，以及设在英国的银行是否仍然能够服务欧洲大陆客户，更不用说移民问题，以及在英国的欧盟公民以及在欧洲的英国人的未来权利问题。

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，他相信英国将与欧盟谈成海关安排，使得退欧以后的边界尽可能没有摩擦。

“让卡车排起长队，不符合欧洲大陆任何人的利益，”哈蒙德说，并称他不认可布鲁塞尔所谈论的一些巨额数字，有些官员说英国可能需要支付高额分手费。

诸如高盛(GS.N)等全球性银行正在考虑将员工迁离英国，一些主要的公司和银行可能使用第50条触发日期来向投资者介绍最新计划。

英国退欧公投引发英镑录得汇率自由浮动以来最大单日跌幅，目前英镑兑美元报1.24，比6月23日水平累计下挫0.25美元左右。

**联合王国？**

而在国内，特雷莎·梅的联合王国--一个在联合国安理会拥有永久席位的核心大国--已出现裂痕，并且面临着可能导致其分裂的压力。

英国退欧公投结果令该国的未来出现问题，因为英格兰和威尔士投票支持退欧，但苏格兰和北爱尔兰则投票支持留欧。

苏格兰民族主义者要求举行独立公投，但已被特雷莎·梅拒绝，称还不是时候。在北爱尔兰，各党派未能终结两个多月的重大政治危机，新芬党(Sinn Fein)民族主义者要求举行脱英投票，加入爱尔兰共和国。

“特雷莎·梅的工作真是太难了--在英国退欧的时候保持英国完整--我不确定会有人想要这工作，”一位匿名的非欧盟高级外交人员表示。

“退欧之后，几乎每件事的未来都是完全不明朗的，这对英国、欧盟、乃至整个西方来说是非常令人担忧的。”(完)