英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
数家报纸暗示，特雷莎·梅将在周二演讲中表示，英国将把移民控制和双边贸易协议放在首位，离开欧盟的单一市场和关税同盟。
当被问及市场有关英国 “硬退欧”并完全退出单一市场的预测是否正确时，这位发言人说，“这是臆测”。
英镑周一下跌最多1.5%，因媒体报导称特雷莎·梅可能暗示英国在为“硬退欧”做准备。(完)
(编译 艾茂林; 审校 白云)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。