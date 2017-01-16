英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测

路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。

数家报纸暗示，特雷莎·梅将在周二演讲中表示，英国将把移民控制和双边贸易协议放在首位，离开欧盟的单一市场和关税同盟。

当被问及市场有关英国 “硬退欧”并完全退出单一市场的预测是否正确时，这位发言人说，“这是臆测”。

英镑周一下跌最多1.5%，因媒体报导称特雷莎·梅可能暗示英国在为“硬退欧”做准备。(完)