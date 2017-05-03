英首相特雷莎·梅称将在脱欧谈判中成为“非常难对付的女人”

路透伦敦5月2日 - 英国首相特雷莎·梅周二对欧盟官员称，她在脱欧谈判中将成为“一个非常难对付的女人”，此前她被批评低估了脱欧谈判的复杂程度，且对达成协议“抱有幻想”。

她在为6月提前大选进行的造势活动中对选民发出警告，称欧盟其他27国决意达成一份“为他们服务的”脱欧协议，称英国人必须团结在她身后，以增强她在谈判中底气。

“谈判过程不会轻松，”她在东部城市布里斯托(Bristol)对支持者称。

据媒体报导，欧盟执委会主席容克上周在唐宁街首相官邸与特雷莎·梅会面后表示，他对于达成协议可能性的“怀疑程度是会谈之前的10倍”。

特雷莎·梅加以驳斥，称报导是“布鲁塞尔的八卦”，她也在英国广播公司(BBC)专访中表示，自己不会人尽可欺。

“在保守党魁竞选期间，我被一名同僚形容为‘非常难对付的女人’，我当时就说，容克将是下一个发现这一点的人，”她表示。

特雷莎·梅的发言人对记者表示，她有信心退欧将顺利成功，对会谈采取“建设性的态度，同时秉持莫大的善意。”

对于特雷莎·梅处理这些旷日废时协商的能力的相关问题，他表示：“首相正在率领退欧谈判。她将获得退欧事务大臣与诸多高级官员的协助。”

尽管主要反对党工党的支持率有所斩获，但特雷莎·梅所属的政党在民调中仍遥遥领先，不过她还是再度警告选民称，把票投给其他政党，将导致“乱象合体”，可能伤害退欧谈判。(完)