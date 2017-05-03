英首相特雷莎·梅称将在脱欧谈判中成为“非常难对付的女人”

美国前CIA局长称特朗普阵营与俄国的接触越来越令人忧心
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
路透伦敦5月2日 - 英国首相特雷莎·梅周二对欧盟官员称，她在脱欧谈判中将成为“一个非常难对付的女人”，此前她被批评低估了脱欧谈判的复杂程度，且对达成协议“抱有幻想”。
她在为6月提前大选进行的造势活动中对选民发出警告，称欧盟其他27国决意达成一份“为他们服务的”脱欧协议，称英国人必须团结在她身后，以增强她在谈判中底气。
“谈判过程不会轻松，”她在东部城市布里斯托(Bristol)对支持者称。
据媒体报导，欧盟执委会主席容克上周在唐宁街首相官邸与特雷莎·梅会面后表示，他对于达成协议可能性的“怀疑程度是会谈之前的10倍”。
特雷莎·梅加以驳斥，称报导是“布鲁塞尔的八卦”，她也在英国广播公司(BBC)专访中表示，自己不会人尽可欺。
“在保守党魁竞选期间，我被一名同僚形容为‘非常难对付的女人’，我当时就说，容克将是下一个发现这一点的人，”她表示。
特雷莎·梅的发言人对记者表示，她有信心退欧将顺利成功，对会谈采取“建设性的态度，同时秉持莫大的善意。”
对于特雷莎·梅处理这些旷日废时协商的能力的相关问题，他表示：“首相正在率领退欧谈判。她将获得退欧事务大臣与诸多高级官员的协助。”
尽管主要反对党工党的支持率有所斩获，但特雷莎·梅所属的政党在民调中仍遥遥领先，不过她还是再度警告选民称，把票投给其他政党，将导致“乱象合体”，可能伤害退欧谈判。(完)
(编译 徐文焰/陈宗琦；审校 李爽/李婷仪)
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。