英国首相特雷莎·梅曾对中国投资和欣克利项目表示不满--前大臣

路透伦敦7月30日 - 一名前同事周六表示，英国首相特雷莎·梅(Theresa May)曾对前任“热衷于”吸引中国投资表示不满。稍早特雷莎·梅给中国投资的一个重大核电项目投下阴影。

英国原定周五签署一项由法国电力集团(EDF)在欣克利角兴建两座新的反应堆的计划。该计划由中国广核集团提供金融支持。前英国首相卡梅伦大力支持这项交易，将其当作英国对外国投资开放的一个标志。

但在距离签字仪式开始只有几个小时的时候，特雷莎·梅政府宣布将重新评估该项目，这令人质疑英国对待基础设施协议、能源供应与外国投资的态度。

“当我们在政府任职的时候，特雷莎·梅非常明确地表示她对英国政府热衷吸引中国投资的态度不满意，”前英国商务大臣凯布尔(Vince Cable)对英国广播公司(BBC)表示。

“我记得她当时对欣克利项目提出了反对意见。”

英国与EDF最初在2013年就欣克利角项目签署了一份广泛的商业协议，两年后中国企业参与进来。

潜在的安全风险被提出来，成为担忧这个项目的理由。

新首相办公室主管提莫希表示，安全专家们都担心国有的中国广核集团将有进入核电站电脑管理系统的门路，可以随意关闭英国的能源供应。

中国广核集团周六发表声明称，英国新政府表示需要时间熟悉该项目，对此表示理解和尊重。

特雷莎·梅办公室没有对凯布尔的说法立即置评。但一名政府发言人周五表示，新政府在做出决定前检查所有细节，是“唯一正确”做法。(完)