英国首相特雷莎·梅领导的保守党领先幅度降至三个百分点--民调

路透伦敦6月1日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)要求提前举行大选的豪赌，周四受到质疑，YouGov民调显示，她领导的保守党领先幅度降至三个百分点的新低，而目前距大选仅有一周时间。

如果特雷莎·梅不能以绝对优势赢得6月8日的大选，那么将不利于她，因为英国退欧正式谈判将开始，如果她在议会中失去多数支持，将令英国政局陷入混乱。

YouGov数据显示，自特雷莎·梅在4月18日要求提前举行大选以来，她的领先优势已从24个百分点下跌，这是大选较之前想法更接近眼前的最强烈的信号。反对党在民调中支持率为39%，保守党为42%。

如果特雷莎·梅不能赢得绝对多数支持，那么她将被迫与另一政党达成协议，要么组成执政联盟或是组成少数派政府以继续执政。(完)