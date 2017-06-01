英国首相特雷莎·梅领导的保守党领先幅度降至三个百分点--民调

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月1日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)要求提前举行大选的豪赌，周四受到质疑，YouGov民调显示，她领导的保守党领先幅度降至三个百分点的新低，而目前距大选仅有一周时间。
如果特雷莎·梅不能以绝对优势赢得6月8日的大选，那么将不利于她，因为英国退欧正式谈判将开始，如果她在议会中失去多数支持，将令英国政局陷入混乱。
YouGov数据显示，自特雷莎·梅在4月18日要求提前举行大选以来，她的领先优势已从24个百分点下跌，这是大选较之前想法更接近眼前的最强烈的信号。反对党在民调中支持率为39%，保守党为42%。
如果特雷莎·梅不能赢得绝对多数支持，那么她将被迫与另一政党达成协议，要么组成执政联盟或是组成少数派政府以继续执政。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。