英国首相特雷莎·梅将与北爱DUP领导人会面 试图避免第二次大选

路透伦敦6月13日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二将与北爱尔兰民主联盟党(DUP)的领导人会面，以试图保住其首相职位，并避免英国进行第二次大选。若再次大选可能会导致英国退出欧盟的谈判陷入混乱。

特雷莎·梅在上周的大选中失利，保守党失去了在议会的多数席位优势，这削弱了特雷莎·梅在几天后就将启动的退欧谈判中的实力。

尽管权威有所下降，但特雷莎·梅赢得了一些时间。周一她在保守党议员面前表现很好，保守党议员称，他们将帮助特雷莎·梅保住相位，至少目前是这样。

一位参加此次会议的保守党议员称，“她说‘是我导致了这一混乱局面，也将由我来带领我们走出乱局。”

“她说只要我们希望她留下，她就会留任。”

但要继续掌权，特雷莎·梅必须与北爱尔兰DUP达成协议。DUP是一个对欧盟持怀疑看法的小党，在议会中获得了10个席位。(完)