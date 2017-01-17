英国首相特雷莎·梅同意若迫不得已 退欧后将改变经济模式--发言人

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透伦敦1月16日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的发言人周一称，特雷莎·梅与英国财政大臣哈蒙德的看法一致，即在迫不得已的情况下，英国准备考虑在退欧之后改变经济模式。
有媒体周日引述哈蒙德的话报道称，如果英国退欧后未能达成单一市场准入协议，英国可能改变经济模式以重获竞争力。
“她认同哈蒙德所讲的观点。那就是我们愿意留在主流的欧洲税收体系中，”该发言人告诉记者。
“但如果由于我们未能达成适当的协议而被迫做出一些改变，那么我们随时准备这么做。”
英镑周一跌至三个月来最低水准，因担忧特雷莎·梅可能在周二表示，英国将会“硬”退欧。该发言人未就此置评。
她还称不清楚周末的相关报道。该报道引述一名政府消息人士称，特雷莎·梅的办公室预计在周二首相讲话后市场将出现修正。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。