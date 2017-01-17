英国首相特雷莎·梅同意若迫不得已 退欧后将改变经济模式--发言人

路透伦敦1月16日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的发言人周一称，特雷莎·梅与英国财政大臣哈蒙德的看法一致，即在迫不得已的情况下，英国准备考虑在退欧之后改变经济模式。

有媒体周日引述哈蒙德的话报道称，如果英国退欧后未能达成单一市场准入协议，英国可能改变经济模式以重获竞争力。

“她认同哈蒙德所讲的观点。那就是我们愿意留在主流的欧洲税收体系中，”该发言人告诉记者。

“但如果由于我们未能达成适当的协议而被迫做出一些改变，那么我们随时准备这么做。”

英镑周一跌至三个月来最低水准，因担忧特雷莎·梅可能在周二表示，英国将会“硬”退欧。该发言人未就此置评。

她还称不清楚周末的相关报道。该报道引述一名政府消息人士称，特雷莎·梅的办公室预计在周二首相讲话后市场将出现修正。(完)