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时事要闻 | 2017年 1月 9日 星期一 08:35 BJT

英国首相特雷莎·梅称将在未来数周内提出脱欧策略

路透伦敦1月8日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周日表示，未来数周内或将提出自己的脱欧策略，其中包括如何争取适当的脱欧协议，否认暗示她的脱欧计划“一团浆糊”的说法。

在与英国天空新闻台的对话中，特雷莎·梅回避了相比英国准入欧盟单一市场资格，是否更重视控制欧盟入英移民的问题，但她表示这并非“二选一”。

“未来数周，我将为英国提出更详细的计划，是有关达成恰当的脱欧协议，但也有关经济改革...既有关达成适当国际协议，也有关国内的公平协议，”她说道。(完)

(编译 王琛；审校 王丽鑫)
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