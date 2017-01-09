英国首相特雷莎·梅称将在未来数周内提出脱欧策略

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦1月8日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周日表示，未来数周内或将提出自己的脱欧策略，其中包括如何争取适当的脱欧协议，否认暗示她的脱欧计划“一团浆糊”的说法。
在与英国天空新闻台的对话中，特雷莎·梅回避了相比英国准入欧盟单一市场资格，是否更重视控制欧盟入英移民的问题，但她表示这并非“二选一”。
“未来数周，我将为英国提出更详细的计划，是有关达成恰当的脱欧协议，但也有关经济改革...既有关达成适当国际协议，也有关国内的公平协议，”她说道。(完)
(编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)