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时事要闻 | 2017年 1月 9日 星期一 18:13 BJT

特雷莎·梅对退欧谈判既没排除也没保证任何事情--发言人

路透伦敦1月9日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一表示，在英国开始退欧谈判之前，特雷莎·梅既没有排除也没有保证任何事情，她希望达成有利于企业与欧盟开展贸易的最佳协议。

英镑挫跌至两个月低点，此前外汇交易员们感觉特雷莎·梅在周日接受采访时暗示，英国退欧之后将大幅改变与欧盟的贸易关系。

“她既没有排除也没有保证任何事情，她说的是，她希望尽可能达成与欧盟开展贸易和业务的最佳协议，”特雷莎·梅的发言人说。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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