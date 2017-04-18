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时事要闻 | 2017年 4月 18日 星期二 18:13 BJT

英国首相打算在6月8日举行大选--BBC援引消息人士

路透伦敦4月18日 - 英国广播公司(BBC)的政治编辑Laura Kuenssberg周二发表推文援引消息人士的话称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将表示她希望在6月8日举行选举。

路透无法证实该报道。特雷莎·梅定于周二稍晚在唐宁街官邸发表一项声明。(完)

(编译 张涛；审校 高琦)

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