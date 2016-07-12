特雷莎·梅赢得首相之职 但将面临脱欧硬仗

路透伦敦7月11日 - 特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)赢了英国首相职位争夺战，但上台后将面临更艰巨的任务：带领她的国家离开欧盟。

特雷莎·梅支持英国留欧，但已经明确表示，公投之后必须向前走，“退欧就是退欧。”

不过她也表示，在英国准备好开始谈判之前不应启动脱欧程序。

激活欧盟里斯本协定第50条将启动谈判，但律师和政界人士对于谁有权激活该条款，以及是否可以逆转存在分歧。

“英国谈判策略得到各方同意并明确之前，不应决定激活第50条，这意味着年底前该条款不应激活，”特雷莎·梅上月开始参加竞选时称。

这可能让特雷莎·梅与德国总理默克尔的立场发生冲突。

**困难重重**

根据里斯本条约第50条的规定，双方最长可以有两年的时间协商和平分手。

如果迅速启动第50条，可能使英国在与欧盟就退欧条件的协商中落居下风，不过任何延迟都可能使得投资者对英国与欧盟未来关系的样貌产生怀疑，不确定性因而升高。

特雷莎·梅已表示，计划任命一名部长负责英国退欧事务，首要任务就是在退欧之后，为英国企业保留与欧盟单一市场进行商品与服务贸易的权利，不过行动的自由势必受到限制。

默克尔已表示，不会让英国“占尽便宜”，即一面保有欧盟成员的权益，一面抛弃其不想要的部分。

“我们将与英国进行困难的协商，那并非易事，”默克尔周一在德国东部对保守派支持者表示。

欧盟要求英国承诺在2019年初之前完成退欧，并称除非启动第50条，否则不进行协商。欧盟没有明确的法律权力去约束英国的退欧时程，不过对于有意脱离的成员国拥有一些箝制的力量。(完)