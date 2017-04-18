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时事要闻 | 2017年 4月 18日 星期二 18:26 BJT

英国首相特雷莎·梅要求6月8日提前大选

路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。

英镑/美元在特雷莎·梅意外于唐宁街官邸前发表这一声明后上涨。

“我刚刚主持了一场内阁会议，我们一致同意政府应该在6月8日举行大选，”特雷莎梅称。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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