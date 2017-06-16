焦点：英国首相特雷莎·梅未见大火幸存者惹众怒 压力陡升

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透伦敦6月16日 - 因为没有去慰问伦敦公寓楼大火后的幸存者，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周五面临越来越高的批评声，而此时正是她大选失利后，竭力达成协议以坐稳位子的当口，无疑给她平添更多压力。
特雷莎·梅承诺对已造成至少17人丧生的这场大火展开公开调查，并在与紧急服务部门碰面后的电视讲话中，表达了悲伤之情。
但是和反对党领袖柯尔宾(Jeremy Corbyn)以及伦敦市长萨迪克汗(Sadiq Khan)不同的是，特雷莎·梅并没有探视灾民，招致当地居民、媒体及其保守党内部的批评。
“她想要的是完全可控的局势，但在其中她并没有体现出仁爱，”英国前国防大臣蒲提洛告诉英国广播公司(BBC)。
“她本应该去那里跟居民们在一起。你必须准备接纳人们的情绪，而不是害怕他们，”他说道。
周四被问及为何没有去看望居民或前往当地社区中心探视时，特雷莎·梅称，她是想去事故现场听取紧急救援人员的简报。
《太阳报》称目前仍有65人失踪或恐已遇难。伦敦警方预计死亡人数还会上升，但表示可能要花数月时间在烧毁的大楼中搜索并确认遇难者的身份。
周五，英国各家报纸都加大了对政府的抨击力度，称有一系列问题需要回答，其中包括该大楼的隔热层材料是否助长了火势。
“三个致命问题，”这是右翼报纸每日邮报的头条标题，称内阁大臣们在此次火灾问题上面临令人不安的质疑。该报在上周大选中支持特雷莎·梅的保守党。
社区和地方政府事务大臣萨义德·贾维德(Sajid Javid)为特雷莎·梅没有探视受火灾影响的人进行了辩护：
“她想要做的是与在现场展开搜救和救援行动的人谈话，以确保他们获得了想要的所有东西，并看看她能提供何种帮助，”他对Sky news表示。
特雷莎·梅在上周的提前大选中未能获得绝对多数，之后她一直在努力与北爱尔兰的民主统一党(DUP)达成协议，寻求后者支持她的政府。
伦敦大楼起火事件图： tmsnrt.rs/2ss8lDx
(完)
(编译 刘秀红/王琛/王颖；审校 王洋/高琦/汪红英)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
调查显示，欧元区企业扩张速度在2017年上半年末意外放缓，因欧元区服务业企业扩张速度遽然降低。但通胀仍相对具有韧性，经济整体增速也十分强劲，欧洲央行决策者面临的在短期内缩减超宽松货币政策的压力可能会持续下去。6月IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)降至55.7，低于4月及5月触及的2011年4月以来高点56.8。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。