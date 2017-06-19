英国英相特雷莎·梅称警方将清真寺袭击事件视为潜在恐怖袭击

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月19日 - 英国首相特雷莎·梅称，发生在伦敦一座清真寺附近的汽车冲撞行人事件，被警方作为一宗潜在的恐怖主义袭击处理。该事件导致一人死亡，另外10人受伤。
“警方已证实，将这一事件视为可能的恐怖主义袭击事件来对待，”特雷莎·梅称。“我会在今日上午稍后主持一个紧急会议。”(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。