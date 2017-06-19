版本:
中国
时事要闻 | 2017年 6月 19日 星期一 12:53 BJT

英国英相特雷莎·梅称警方将清真寺袭击事件视为潜在恐怖袭击

路透伦敦6月19日 - 英国首相特雷莎·梅称，发生在伦敦一座清真寺附近的汽车冲撞行人事件，被警方作为一宗潜在的恐怖主义袭击处理。该事件导致一人死亡，另外10人受伤。

“警方已证实，将这一事件视为可能的恐怖主义袭击事件来对待，”特雷莎·梅称。“我会在今日上午稍后主持一个紧急会议。”(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐