焦点：英国国会同意特雷莎·梅将大选提前至6月8日进行

路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。

特雷莎·梅周二宣布计划把原定于2020年举行的大选提前时，她的盟友及反对者都很惊讶，她表示，她需要避免在为期两年的脱欧谈判敏感的最后阶段中出现优先事项冲突。

特雷莎·梅在对英国下议院发表讲话后，在650个议席中她赢得了522张赞同票，支持她在6月8日举行大选。只有13名议员投票反对。

由于特雷莎·梅料赢得新的五年任期，且她在国会拥有的多数派席位支持数可能增加100席，这支撑英镑持于六个半月高位附近，因预期她或可带领英国以更平稳，更渐进的方式脱离欧盟，并将脱欧对英国经济的损伤降到最低。

特雷莎·梅的民调支持率远高于主要反对党--工党。她此前曾担任英国内政大臣，去年前首相卡梅伦在英国公投决定脱欧后辞职，令特雷莎·梅不用经过选举即接任首相一职。

她还强调经济的强劲表现，保守党将此作为重要的竞选主题，藉以削弱工党声势。英国经济迄今为止并未像一些人士的预期那样放缓。

若竞选胜利，特雷莎·梅将获得强有力的授权直到2022年，足够涵盖英退谈判，以及英国与欧盟达成新贸易安排之前可能有的过渡期。

英国发行量最大的报纸--太阳报打出了醒目标题“蓝色凶案”，暗指保守党的标志色以及工党料将丢掉数十个席位的前景。

“我怀着不情愿的心情决定国家需要这场选举，但我深信这是确保国内强势稳健领导层的必要做法，以期安度英国退欧及后续发展，”特雷莎·梅表示。她认为有必要阻止反对派对她退欧工作的“破坏”。

苏格兰首席部长斯特金则认为，此举为重大政治失算，可能有助于苏格兰民族党(SNP)举行独立公投。

“假如苏格兰民族党在苏格兰胜选，而保守党则否的话，则特雷莎·梅阻挠让苏格兰民众有权在适当时机决定自身未来的企图将功败垂成，”斯特金指出。(完)