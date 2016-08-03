英国首相特雷莎·梅启动工业复兴努力 为退欧做准备

路透伦敦8月2日 - 英国首相特雷莎·梅周二启动了为退欧后的世界重塑英国经济的努力，重新搬出30年前就被撒切尔否决过的老套路--工业政策。

特雷莎·梅在唐宁街首相府主持召开了“经济和工业战略内阁委员会”首次会议，与来自其他11个部委的负责人汇聚一堂，着手为政府支持的工业复兴制定计划。

“首相强调，政府全新的工业战略目标应当是实现一个为所有人服务的经济，”一位发言人在会议后发布的声明中称。

英国退欧公投后，特雷莎·梅正在制定一项计划，旨在通过提升那些被她称为“在努力工作的人们”的未来前景，来让国家重新团结起来并巩固她的权力。英国公投活动显示，国内许多陷入困境的后工业地区民情不满。

英国在6月23日公投决定脱离欧盟，这引发了对英国这个全球第五大经济体命运的严重质疑；一些调查暗示英国可能会陷入衰退，消费者信心或将受到打击，投资可能会下降。

挑战在于找到办法，通过帮助企业应对全球化带来的挑战，同时又不会削弱增强企业竞争力的市场力量，来遏制英国制造业持续数十年的下滑势头。

上述发言人说，此次会议聚焦于政府能够支持英国不同地区增长的办法。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)在会上表示，通过缩小英国其他地区与伦敦及东南部地区的生产率差距，经济产出可以提高9%，从而为经济带来逾1,500亿英镑的额外产出。

部长们一致认为，这项策略还应该专注于“发挥英国的优势，同时创造对新产业开放的经济--尤其是决定未来生活发展方向的产业，”该发言人说。

这一举措可能帮助捷豹路虎(TAMO.NS)和日产(7201.T)等汽车制造商、以及BAE Systems (BAES.L)等航空产业领导者经受住英退冲击。

这也将支持创建类似于微芯片(晶片)设计商ARM的新科技企业。上个月，日本软银(9984.T)以320亿美元收购了ARM。

专家表示，近期加强政府与汽车制造和航空等产业间合作的努力在一定程度上取得成功，但还需扩大，并且放在政府考量的核心位置。

“我希望，新首相执掌该委员会能解决过去两届政府存在的缺陷中的一个...也就是相对缺乏合作意识及跨政府办法，”英国工程雇主联合会(EEF)主席Terry Scuoler称。

“如果这个由首相领导的委员会说了什么，那将很有力量。”

虽然还缺乏政策细节，但要采取的策略可能是，把面对公路、铁路等传统基础设施的国家支持投资，与面向宽带、降低能源成本等现代要素的融资相结合，同时培养更多行业所需的熟练技工。(完)