英国财政大臣哈蒙德称特雷莎·梅到今年底时仍将担任首相

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透伦敦6月22日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四称，特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)到今年底时仍将是英国首相。
特雷莎·梅所在保守党在提前大选中失去了议会多数席位，这令特雷莎·梅的去留存在不确定性。
当被英国广播公司(BBC)问及是否认为特雷莎·梅到年底时仍担任首相时，哈蒙德回答道：“是的，我认为是这样。”
“我想提醒你，2010年我们(与自由民主党)组建联合政府时，人们...当时说‘哦，(联合政府)维持不到圣诞节’。但事实证明(联合政府)非常有韧性，”哈蒙德说。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。