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时事要闻 | 2017年 6月 22日 星期四 15:10 BJT

英国财政大臣哈蒙德称特雷莎·梅到今年底时仍将担任首相

路透伦敦6月22日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四称，特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)到今年底时仍将是英国首相。

特雷莎·梅所在保守党在提前大选中失去了议会多数席位，这令特雷莎·梅的去留存在不确定性。

当被英国广播公司(BBC)问及是否认为特雷莎·梅到年底时仍担任首相时，哈蒙德回答道：“是的，我认为是这样。”

“我想提醒你，2010年我们(与自由民主党)组建联合政府时，人们...当时说‘哦，(联合政府)维持不到圣诞节’。但事实证明(联合政府)非常有韧性，”哈蒙德说。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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