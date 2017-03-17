英国首相特雷莎·梅称现在不是苏格兰举行第二次独立公投的时候

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦/爱丁堡3月16日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周四告诉苏格兰政府，现在不是举行第二次独立公投的时候，称在没有得知英国退欧谈判结果的情况下就要求民众公投是不公平的事。
特雷莎·梅没有直言她的政府将阻挠第二次独立公投，苏格兰事务大臣芒德尔(David Mundell)则更加直截了当。他排除了讨论公投程序的可能性，立刻引起苏格兰的不悦。
苏格兰民族主义者呼吁举行新的公投，并指责特雷莎·梅在准备脱欧谈判时几乎忽略掉了他们的诉求。
苏格兰去年6月在脱欧公投中选择留在欧盟，苏格兰首席部长斯特金在特雷莎·梅的谈话过后表示，阻挠独立公投将是不民主的。
特雷莎·梅在英国电视台表示，“目前我们应该团结一致，而不是分崩离析。”
“我们应该要共同合作为苏格兰争取适当的协议，为英国争取适当的协议，而这是我身为首相的工作，这也正是我对苏格兰民族党(SNP)说现在不是时候的原因。”(完)
(编译 戴素萍 审校 王颖)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)