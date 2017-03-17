英国首相特雷莎·梅称现在不是苏格兰举行第二次独立公投的时候

路透伦敦/爱丁堡3月16日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周四告诉苏格兰政府，现在不是举行第二次独立公投的时候，称在没有得知英国退欧谈判结果的情况下就要求民众公投是不公平的事。

特雷莎·梅没有直言她的政府将阻挠第二次独立公投，苏格兰事务大臣芒德尔(David Mundell)则更加直截了当。他排除了讨论公投程序的可能性，立刻引起苏格兰的不悦。

苏格兰民族主义者呼吁举行新的公投，并指责特雷莎·梅在准备脱欧谈判时几乎忽略掉了他们的诉求。

苏格兰去年6月在脱欧公投中选择留在欧盟，苏格兰首席部长斯特金在特雷莎·梅的谈话过后表示，阻挠独立公投将是不民主的。

特雷莎·梅在英国电视台表示，“目前我们应该团结一致，而不是分崩离析。”

“我们应该要共同合作为苏格兰争取适当的协议，为英国争取适当的协议，而这是我身为首相的工作，这也正是我对苏格兰民族党(SNP)说现在不是时候的原因。”(完)