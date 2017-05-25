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时事要闻 | 2017年 5月 25日 星期四 18:50 BJT

英国首相特雷莎·梅将告诉特朗普 共享的情报必须维持保密--PA

路透伦敦5月25日 - 据Press Association报导，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四称，她将向美国总统特朗普“明确表示”，英美两国共享的情报必须维持保密。

曼彻斯特自杀炸弹案的情报周一泄露在美国媒体上，令英国内阁大臣和安全部门首脑不满。警方担心泄露信息可能妨碍追查一名仍逍遥法外的炸弹制造者。(完)

(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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