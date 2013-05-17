英国若退出欧盟 贸易或将停滞不前

* 英国需要与贸易伙伴国协商新的自由贸易规定

* 英国将退出美国与欧盟的贸易谈判，以及其它双边协定

* 伦敦城料因缺少对欧盟规定的话语权而受到冲击

路透日内瓦5月16日 - 就在英国首相卡梅伦努力应对党内欧元怀疑论者的要求之际，贸易专家警告道，如果英国退出欧盟，那么不仅将迫使该国调整与欧盟的贸易关系，还将迫使其改写与欧盟贸易伙伴国，甚至是与世界贸易组织 (WTO)的贸易关系。

此外，贸易专家还称，如果英国退出欧盟，那么将很难维持目前享有的贸易权利，包括那些给伦敦金融中心地位带来支撑的权利，而伦敦金融中心是英国经济的主要拉动者，也为该国出口做出了巨大贡献。

卡梅伦已经承诺在2017年举行退欧公投，民调显示公众倾向于退欧。倘若真的退欧，英国需要达成一份协议，确保其对欧盟的出口不会受到欧盟进口关税和农产品关税的冲击。欧盟进口关税2011年平均为5.3%，农产品关税为13.9%。

“我认为这么做没有任何好处，”在WTO和欧盟执委会贸易部任职的Roderick Abbott称。

“我们能够与欧盟协商建立一块自由贸易区么？这个方法可行，但你必须确保对方也希望这样。在表示‘我们想要关上大门，停止为欧盟预算出资’后，我们是否还能要求‘让我们免费享有自由贸易’吧？”

大约半数的英国商品，及三分之一的英国服务出口到欧盟，2011年相关出口额约达2,340亿英镑(3,560亿美元)。进口额为2,610亿英镑。

如果没有好的交易，那么英国将发现自己的处境比竞争对手更差，挪威、瑞士、南非、韩国和其他许多出口国都与欧盟有着优惠贸易协定。

这些协定将逐渐消除双边贸易关税。WTO的一项研究显示，到2016年所有韩国出口到欧盟的商品都将实现免税。

一旦离开欧盟，英国也会失去这些协定另一面的免税优势。这意味着向瑞士等国家的出口支付关税。瑞士是2012年继美国和中国之后最大的非欧盟市场。

欧盟目前也在积极推进与美国和日本达成协议。由卡梅伦倡导的与美国方面的协议，推动方向不仅限于降低关税，还为欧美企业在对方市场做生意提供便利。

“英国经济的规模是世界经济中仍是不可忽视的，但其份额无疑在快速萎缩，这意味着其他国家将英国较其他国家优先权的意愿可能会下降，”欧洲国际政治经济研究中心(ECIPE)的主管Fredrik Erixon指出。

**在配额上讨价还价**

哥伦比亚大学WTO专家Petros Mavroidis表示，英国在WTO的成员国地位不必重新谈判，因为英国和欧盟都已经是成员国。但那要靠英国不试图行使欧盟农业补贴和配额权。

“如果英国想要支付补贴，那么英国和欧盟将不得不向所有WTO成员国呈出一份新的提议，总额不能超过他们已经承诺的数量，”Mavroidis称。

分配农业补贴权将比较简单，因欧盟仅使用了WTO所要求限额的一部分而已，2009/2010年度上限为722亿欧元，而欧盟仅使用了87.6亿欧元。

但进口配额可能就比较难处理，因为进口配额适用范围是整个欧盟，且是与供应国间经过谈判的结果。单是牛肉，就得和阿根廷、美国、加拿大和澳洲等国重启谈判；这几国目前出口至欧盟的牛肉享有某些配额的低关税优惠。

因此除非英国放弃权利，不然就得就其分到的份额讨价还价，首先是跟欧盟国家，然后还要与其余WTO成员磋商新协议。

Abbott表示，这些都是技术性的，且如果各方都“充满善意”可在六个月内达成；但其他国家也可能将此视为要求获得更好条件的机会。

更糟糕的是，英国服务业进入欧盟单一市场的机会可能有所丧失。目前英国对欧盟贸易收支虽为逆差，但服务贸易收支却是顺差。

负责推广英国商务的TheCityUK称，2011年英国对欧盟的金融服务贸易顺差达176亿英镑，欧盟国家的银行在英国拥有的资产达1.4万亿(兆)英镑，为全国总额的17%。

“我认为伦敦城对于这些方面应该担心得多，”Abbott说。

Erixon表示，由于对欧盟的决策没了话语权，英国在一些政策上也无法保护其权利，例如其无法阻止欧洲央行将欧元计价证券的结算所搬到欧元区等等。

“那将迫使许多金融活动撤出伦敦，移师欧元区，”Erixon说。(完)

(编译 许娜/石冠兰/张若琪 审校 高琦/张明钧)

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