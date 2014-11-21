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时事要闻 | 2014年 11月 21日 星期五 13:58 BJT

英国独立党击败首相的保守党 赢得第二个议会席位

路透英格兰GILLINGHAM 11月21日 - 英国反对欧盟的英国独立党(UKIP)周五赢得第二个议会席位，击败首相卡梅伦的保守党。

在英格兰Rochester and Strood选区，英国独立党候选人Mark Reckless赢得16,867票，略高于投票总数的42%。他此前是保守党的议员，但在9月投向英国独立党。

保守党候选人获得13,947票，位居第二；工党获得6,713票，排在第三。总投票率为50.67%。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

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