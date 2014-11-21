英国独立党击败首相的保守党 赢得第二个议会席位

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透英格兰GILLINGHAM 11月21日 - 英国反对欧盟的英国独立党(UKIP)周五赢得第二个议会席位，击败首相卡梅伦的保守党。
在英格兰Rochester and Strood选区，英国独立党候选人Mark Reckless赢得16,867票，略高于投票总数的42%。他此前是保守党的议员，但在9月投向英国独立党。
保守党候选人获得13,947票，位居第二；工党获得6,713票，排在第三。总投票率为50.67%。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：