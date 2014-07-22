英国将主张对俄罗斯采取进一步制裁--首相发言人

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透伦敦7月21日 - 英国周一对俄罗斯总统普京提出警告，若莫斯科不全面开放马来西亚航空坠机地点以供调查，且不停止引发乌克兰骚动的行为，则俄罗斯经济将会面临个别行业的制裁。
英国称，俄国支持的叛军将一枚俄制飞弹自乌克兰领土发射，可能击中了马航MH17班机，机上298人丧生，当中有10人为英国籍。
英国首相卡梅伦发言人向记者表示“我们应该进一步讨论针对个别行业的制裁..。”
“若俄罗斯近期内仍不采取措施立即对坠机事件及东乌克兰不稳情势提出回应，则我们将提出采取近一步措施的主张。”
该名发言人称，英国将会在欧盟周二外长会议上提出进一步制裁俄罗斯的主张。
他并提到，英国也正推动立即实施上周欧盟通过的对俄罗斯个人及实体的制裁。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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