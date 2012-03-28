英美法谋划释放战略石油储备

2011年3月1日资料图片显示一名女士站在美国加州一个加油站旁。沙特阿拉伯石油部长欧那密周三对高油价做出了他目前为止最为直接的口头打压，但没有释出增产信号。与此同时，法国加入了英美两国有关释放战略石油储备的磋商。 REUTERS/Mike Blake

路透巴黎/纽约3月28日电---沙特阿拉伯石油部长欧那密周三对高油价做出了他目前为止最为直接的口头打压,但没有释出增产信号.与此同时,法国加入了英美两国有关释放战略石油储备的磋商.

在路透最初报导英美将就释储达成共识两周後,法国能源部长Eric Besson表示,该国也参与了释储磋商.法国世界报称,这一行动可能在数周後实施.

同时,欧那密在金融时报罕见撰文称,人们担心的石油供应不足情况"并不存在",但重申沙特有准备、有能力也有意愿弥补供应缺口.

这些新变化凸显出油市供需双方都日益担忧油价上涨的经济和政治影响,但同时也彰显出双方对该问题的不同反应.今年以来油价已攀升15%.

释放战略储备料以假设原油供应不足为基础,而沙特本月在供给问题上表达的观点截然相反.

这是欧那密迄今为止对油价发出的最直率评论.全球几个产油国供应减少,更重要的是伊朗供应中断的威胁,都驱动着油价升势.

"最重要的就是沙特希望见到油价下降."他说.

"问题不在供应,这在不久前已经不是个问题了.油价继续维持在这麽高的水准,实在不合理."

但欧那密在该篇社论中并未表示沙特计画增产.当天在传出法国与美国商讨释储的消息後已然走低的油价,对欧那密的评论并无什麽大反应.

**价格威胁**

路透调查结果显示,由於也门(叶门)、叙利亚、南苏丹及北海油田产出中断,全球每日原油供给已经下滑超过100万桶.

3月稍早,英国消息人士称伦敦当局准备与华府合作,料再未来数月释出战备储油,藉以避免油价阻碍经济成长.

一名白宫官员重申,美国正考虑释放战略储备,但尚未做出决定.

"如我们所一再重申,尽管这仍是台面上的选项之一,但尚未做出任何决定,也未提出任何特定的行动方案."白宫发言人Josh Earnest表示.

"任何人想要说服人们说已经做出特定决策或者提出任何行动方案,他们说的话并不正确,老实说不论是我国政府或其他政府皆如此."

法国即将举行全国性选举,在燃料价格已经触及历史新高的情形下,总统候选人之间发生激辩.法国预算部长及政府发言人Valerie Pecresse向记者表示,法国已经加入美国及英国在IEA的谘商,以取得释放战略储备的授权.

释出原油储备事宜通常是透过国际能源署(IEA)进行协调.

但IEA总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)已在多个场合表示,IEA协调释出储油并不会保证成行,因全球油品市场并未有显着的供给中断.德国和意大利反对释出储备.

范德胡芬本月稍早表示,各国可能选择在与IEA协商後单方面释出储备.IEA周三不愿进一步置评.

德国政府表示,并不清楚美国是否已经正式提出释出紧急储油的要求,且不认为当前的状况符合德国释出储油的法规规定.

**沙特保证**

世界各国中,只有沙特(沙乌地)阿拉伯拥有庞大的闲置产能以填补重大的供给短缺.

沙特阿拉伯石油部长欧那密周三表示,该国不乐见燃料成本高涨冲击消费国的经济,而今年稍早他称每桶100美元是理想的油价,较当前油价低约25美元.

不过欧那密亦指出,驱动油价上涨的因素并非实际上出现供给中断,而是政治局面的紧张及潜在短缺疑虑在推动市场.(完)

--编译 程琳/张若琪/张明钧;审校 徐文焰/张荻

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